Буданов пояснив, що відбувається в Білорусі і чи чекати наступу
Білорусь поки не готується до наступу, а навчання біля кордону з Україною є плановими заходами.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
За його словами, скупчення білоруських військових на кордоні не є підготовкою до вторгнення. Буданов зазначив, що українська розвідка знала про навчання білоруської армії ще за два з половиною місяці до їх початку.
При цьому він запевнив, що в прикордонних районах знаходиться мізерна кількість російських військ, які не можна назвати загрозою.
"Як тільки вона (загроза вторгнення Білорусі, - ред.) з'явиться, повірте, ми будемо майже в ту ж мить про це знати", - заявив Буданов.
Нагадаємо, за словами голови військової розвідки, метою Росії є повне знищення України.
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