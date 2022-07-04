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Буданов пояснив, що відбувається в Білорусі і чи чекати наступу

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 13:47
Буданов пояснив, що відбувається в Білорусі і чи чекати наступу Фото: глава ГУР Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Наталія Юрченко

Білорусь поки не готується до наступу, а навчання біля кордону з Україною є плановими заходами.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, скупчення білоруських військових на кордоні не є підготовкою до вторгнення. Буданов зазначив, що українська розвідка знала про навчання білоруської армії ще за два з половиною місяці до їх початку.

При цьому він запевнив, що в прикордонних районах знаходиться мізерна кількість російських військ, які не можна назвати загрозою.

"Як тільки вона (загроза вторгнення Білорусі, - ред.) з'явиться, повірте, ми будемо майже в ту ж мить про це знати", - заявив Буданов.

Нагадаємо, за словами голови військової розвідки, метою Росії є повне знищення України.

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