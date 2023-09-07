Буданов об обмене пленными "всех на всех": есть определенные преграды со стороны РФ

В настоящее время есть определенные преграды со стороны России относительно обмена пленными "всех на всех".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

"Процесс обмена военнопленными продолжается и по состоянию на данный момент. Есть определенные технические трудности. Я считаю, что из-за не совсем правильной позиции Российской Федерации. Но мы и это преодолеем", - сказал Буданов.

Руководитель ГУР отметил, что сейчас есть определенные преграды, которые создает исключительно РФ, и над их преодолением идет работа.

Однако, по его словам, эта ситуация не так сложна, как кажется. И Украина максимально близка к тому, чтобы в ближайшее время Россия пошла на встречу по обмену пленными "всех на всех".

"Просто нужно найти правильные пути урегулирования этого момента", - добавил Буданов.

Обмен пленными "всех на всех"

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас обсуждается с Россией обмен пленными "всех на всех" и уже приближаются к положительному результату. При этом этот обмен, который сейчас реален больше, чем квартал назад, может занять не один день.

Украина и Россия с начала полномасштабной войны регулярно проводят обмен военнопленными.

Последний такой обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Кроме того, 18 августа представитель ГУР Андрей Юсов анонсировал хорошие новости по обмену пленными с Россией. А также Украина проводит работу по организации новых обменов военнопленными с Россией.