Буданов про німецькі ракети Taurus: полегшили б наше життя

Німецькі ракети Taurus могли б полегшити життя українцям. Це зброя, яка може вражати командні центри ворога та інші важливі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю ARD.
"Taurus, безумовно, полегшив би наше життя", - сказав він.
Буданов зазначив, що Taurus - чудова зброя, щоб "вражати командні центри, вражати дуже важливі цілі".
На питання про те, чи може країна покластися на Німеччину, керівник ГУР сказав: "Чи можемо ми покластися на вашу країну? Сподіваюся".
Буданов також прокоментував ініціативу Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України. Він зазначив, що снарядів, закуплених за чеською ініціативою, ще немає на фронті.
За словами Буданова, без тривалої підтримки Україні буде "катастрофічно важко". Він очікує значного піднесення оборонної промисловості в Європі цього року. Буданов сподівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США.
Нагадаємо, раніше Британія та Франція надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow та Scalp. Також відомо, що США передали нашим воїнам ракети з дальністю дії до 165 кілометрів. Йдеться про далекобійні ракети ATACMS.
Наразі йдуть дискусії щодо передачі Україні німецьких ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 км. Берлін поки виступає проти, але Україна і союзники закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити відповідне рішення.
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила близько 800 тисяч артилерійських снарядів поза Євросоюзом, які можна передати Україні. Але, за його словами, для цього потрібне фінансування.
Після цього низка країн Заходу почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів, які є однією з головних потреб українських захисників.
Нещодавно глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.
За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, наша країна очікує, що першу партію боєприпасів нададуть нашим захисникам уже у квітні.
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