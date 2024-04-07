Буданов о немецких ракетах Taurus: облегчили бы нашу жизнь

"Taurus, безусловно, облегчил бы нашу жизнь", - сказал он.

Буданов отметил, что Taurus - отличное оружие, чтобы "поражать командные центры, поражать очень важные цели".

На вопрос о том, может ли страна положиться на Германию, руководитель ГУР сказал: "Можем ли мы положиться на вашу страну? Надеюсь".

Буданов также прокомментировал инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Он отметил, что снарядов, закупленных по чешской инициативе, еще нет на фронте.

По словам Буданова, без длительной поддержки Украине будет "катастрофически тяжело". Он ожидает значительного подъема оборонной промышленности в Европе в этом году. Буданов надеется, что ЕС компенсирует отсутствие помощи США.

Дальнобойные ракеты для Украины

Напомним, ранее Британия и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp. Также известно, что США передали нашим воинам ракеты с дальностью действия до 165 км. Речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.

Сейчас идут дискуссии о передаче Украине немецких ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 км. Берлин пока выступает против, но Украина и союзники призывают канцлера Германии Олафа Шольца принять решение.