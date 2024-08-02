Буданов назвав завдання "максимум" та "мінімум" Росії на 2024 рік

Буданов пояснив, що від самого початку військової агресії Росії в Україні їх завдання не змінювались.

"Завдання максимум - це отримати контроль над Україною. Завдання мінімум - це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області Воно не змінювалося жодного разу", - наголосив керівник розвідки.