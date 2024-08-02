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Буданов назвав завдання "максимум" та "мінімум" Росії на 2024 рік

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація вже визначила завдання "максимум" та "мінімум" на 2024 рік. Мало того, ці завдання незмінні від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

Буданов пояснив, що від самого початку військової агресії Росії в Україні їх завдання не змінювались.

"Завдання максимум - це отримати контроль над Україною. Завдання мінімум - це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області Воно не змінювалося жодного разу", - наголосив керівник розвідки.

 

Зауважимо, що під час інтерв'ю Буданов допустив знищення Кримського мосту до кінця року.

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