Буданов назвал задачи "максимум" и "минимум" России на 2024 год

Буданов объяснил, что с самого начала военной агрессии России в Украине их задачи не менялись.

"Задача максимум - это получить контроль над Украиной. Задача минимум – это выйти на админграницы Донецкой и Луганской области Оно не менялось ни разу", - подчеркнул руководитель разведки.