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Буданов назвал задачи "максимум" и "минимум" России на 2024 год

Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация уже определила задачи "максимум" и "минимум" на 2024 год. Более того, эти задачи неизменны с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Буданов объяснил, что с самого начала военной агрессии России в Украине их задачи не менялись.

"Задача максимум - это получить контроль над Украиной. Задача минимум – это выйти на админграницы Донецкой и Луганской области Оно не менялось ни разу", - подчеркнул руководитель разведки.

Отметим, что в ходе интервью Буданов допустил уничтожение Крымского моста до конца года.

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Кирилл БудановГУРВойна России против Украины