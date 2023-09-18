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Удари дронами по РФ. Буданов назвав три головні мети

Київ, Понеділок 18 вересня 2023 03:40
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Удари дронами по РФ. Буданов назвав три головні мети Фото: керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Серед головних цілей ударів дронами-камікадзе по військових об'єктах окупантів – знищення систем ППО, авіації та пошкодження військово-виробничих потужностей.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

За словами Буданова, у нової масованої кампанії ударів дронами-камікадзе по окупантах є три основні цілі: виснажити російську систему ППО; вивести з транспортну та бомбардувальну авіацію, а таке і завдати шкоди військовим виробничим об'єктам.

"Ми хочемо вивести їх із зони комфорту", - зазначив начальник Головного управління розвідки.

Він також зазначив, що вторинна мета таких атак – психологічна. Обстріл повинен викликати занепокоєння серед населення і порушувати нормальні економічні процеси всередині Росії. Так, закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві стало вже регулярним явищем.

"Дрони безперечно полегшать операції зі звільнення наших територій. Дрони не бояться, їх не шкода втрачати", - додав він.

Удари українськими дронами-камікадзе

Останнім часом у тимчасово окупованому Криму, а також деяких областях РФ почастішали вибухи та пожежі. Зокрема, через удар по Севастопольському морському заводу 13 вересня було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Наступного дня, 14 вересня, українські військові за допомогою дронів та ракет знищили російський комплекс ППО "Тріумф" під Євпаторією.

Крім того, 15 вересня українські військовіпідбили російський ракетний корабель "Самум" у Криму за допомогою експериментального дрону "Морський малюк".

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дрони ГУР КИрило Буданов
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