Буданов натякнув на можливість посилення ударів по важливих об'єктах в РФ

Атаки по важливих інфраструктурних об'єктах у різних містах Російської Федерації можуть значно посилитись.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CNN.

За його словами, зараз на окупованих Росією територій України перебуває понад півмільйона російських військових. Однак Буданов не бачить великого потенціалу для їх пересування на лінії фронту в короткостроковій перспективі.

Водночас керівник ГУР припустив, що напади на російську інфраструктуру можуть посилитися. При цьому він відмовився визнати причетність України до атак безпілотників у Росії, він сказав, що такі операції "цілком можливі"

"Гіпотетично є план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації", - сказав Буданов.

Він зауважив, що тепер жителі Росії нарешті "бачать реальну картину (війни - ред.). Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Це все йде на користь".

Передісторія

Нагадаємо, сьогодні низка російських Telegram-каналів написали про падіння дрона на території нафтопереробного заводу "Невский мазут" в Санкт-Петербурзі.

Попередньо, вибух на НПЗ почули близько 04:00. Росіяни стверджують, що хоч дрон і "вдалося збити", від його падіння все ж було пошкоджено кілька цистерн та автівок.

Також на території заводу сталася пожежа, яку буцімто "швидко загасили". Постраждалих, традиційно, за даними росмедіа, "немає".

Також відомо, що під час атаки БПЛА у місцевому аеропорту Пулково вводили план "Килим".

Інші атаки на НПЗ Росії

Додамо, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Перед цим джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Також ми писали, що дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

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