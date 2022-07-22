Буданов о намерении РФ захватить Одессу в 2023: у нас есть свои планы

"Я напомню украинскую пословицу - "дурень думкою багатіє". Планы у них такие есть, планы и у нас есть. А что будет? Время покажет. Я снова повторю, все наши вопросы решим мы сами исключительно военным путем. То есть путем силы будем восстанавливать территориальную целостность по состоянию на 1991 год. Ничего другого не будет", - отметил он.

По его словам, Россия продолжит делать свое, но ничего у нее в Украине не получится.