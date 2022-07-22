Буданов про намір РФ захопити Одесу в 2023: у нас є свої плани

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова на телемарафоні.

"Я нагадаю українське прислів'я - "дурень думкою багатіє". Плани у них такі є, плани і у нас є. А що буде? Час покаже. Я знову повторю, всі наші питання вирішимо ми самі виключно військовим шляхом. Тобто шляхом сили будемо відновлювати територіальну цілісність станом на 1991 рік. Нічого іншого не буде", - зазначив він.

За його словами, Росія продовжить робити своє, але нічого у неї в Україні не вийде.