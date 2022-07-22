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Буданов про намір РФ захопити Одесу в 2023: у нас є свої плани

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Одеса, П'ятниця 22 липня 2022 19:31
Буданов про намір РФ захопити Одесу в 2023: у нас є свої плани Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація дійсно може спробувати захопити Одесу в наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова на телемарафоні.

"Я нагадаю українське прислів'я - "дурень думкою багатіє". Плани у них такі є, плани і у нас є. А що буде? Час покаже. Я знову повторю, всі наші питання вирішимо ми самі виключно військовим шляхом. Тобто шляхом сили будемо відновлювати територіальну цілісність станом на 1991 рік. Нічого іншого не буде", - зазначив він.

За його словами, Росія продовжить робити своє, але нічого у неї в Україні не вийде.

Нагадаємо, раніше видання Foreign Policy опублікувало матеріал, в якому стверджує, що західна розвідка не виключає нового наступу Росії на початку 2023 року з метою захопити Одесу та українське узбережжя Чорного моря.

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Одеса КИрило Буданов Війна Росії проти України
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