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Буданов про мирний план Трампа: Ніхто не може вирішити це питання за один день

Четвер 18 квітня 2024 04:01
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Буданов про мирний план Трампа: Ніхто не може вирішити це питання за один день Фото: Глава ГУР Кирило Буданов (РБК-Україна)
Автор: Вадим Ребрина

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, висловлюючи свою думку про можливі ініціативи кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України, сказав, що "навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Буданова виданню The Washington Post.

На запитання, чи не хвилюється він, що в разі обрання Трампа він може спробувати нав’язати свій план врегулювання війни, Буданов відповів: "Я дуже поважаю особистість Трампа".

Глава ГУР зазначив, що колишній президент США навчався у військовій академії, і відзначив його стійкість.

"У його житті було дев’ять випадків, коли він піднімався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався", - сказав Буданов.

Щодо будь-якого мирного плану Трампа головний український розвідник відзначив: "Навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день".

Трамп і його "мирний план"

Наразі проти Трампа в США порушено низку кримінальних справ.

Одна з них - за штурм Капітолію у січні 2021 року прихильниками на той час президента Трампа. Під час тих подій загинули 5 людей. Заворушення сталися, коли Конгрес мав затвердити результати президентських виборів, які Трамп програв Джо Байдену.

Вчора суд у Нью-Йорку обрав перших присяжних у справі про спробу підкупу Трампом порноакторки Стормі Деніелс за нерозголошення інформації про їхні сексуальні стосунки під час виборчої кампанії 2016 року.

На початку квітня у публікації The Washington Post з'явилася інформація, що Трамп у приватній розмові заявив про готовність припинити війну Росії проти України, давлячи на Київ, щоб він відмовився від певної території.

Президент Володимир Зеленський назвав "план" Трампа "дуже примітивною ідеєю".

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Дональд Трамп Кирило Буданов
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