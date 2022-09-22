Буданов про кількість російських полонених в Україні: обмінний фонд є і він зростає

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що не може назвати точну кількість військовополонених РФ в Україні, але обмінний фонд є і він продовжує зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Буданова в ході брифінгу .

"Я не можу дати точну цифру, ви повинні зрозуміти мене (щоб не завадити організації обміну, - ред.)... Можу сказати, що обмінний фонд у нас є і він зростає. Успішний контрнаступ дає можливість поповнити обмінний фонд", - наголосив начальник ГУР. .

При цьому, за його словами, зростання кількості російських полонених під час нещодавнього контрнаступу ЗСУ не вплинуло на обмін між Україною та РФ, оскільки процес підготовки до нього розпочався ще до наступальних дій.