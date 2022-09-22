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Буданов о количестве российских пленных в Украине: обменный фонд есть и он растет

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Киев, Четверг 22 сентября 2022 20:40
Буданов о количестве российских пленных в Украине: обменный фонд есть и он растет Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что не может назвать точное количество военнопленных РФ в Украине, но обменный фонд есть и он продолжает увеличиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова в ходе брифинга.

"Я не могу дать точную цифру, вы должны понять меня (чтобы не помешать организации обмена, - ред.)… Могу сказать, что обменный фонд у нас есть и он растет. Успешное контрнаступление дает возможность пополнить обменный фонд", - подчеркнул начальник ГУР.

При этом, по его словам, рост количества российских пленных в ходе недавнего контрнаступления ВСУ не повлиял на обмен между Украиной и РФ, поскольку процесс подготовки к нему начался еще до наступательных действий.

Напомним, сегодня, 22 сентября стало известно, что в рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, среди которых много офицеров.

Более детально о процессе обмена пленными между Украиной и РФ можете узнать в материале РБК-Украина.

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