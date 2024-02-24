Буданов про Герасимова: сьогодні він незамінний у Росії

"Генерал Герасимов має точно кілька серйозних особливих рис, серед яких особливе місце займає стратегічна витримка", - сказав Буданов.

Керівник ГУР зазначив, що Герасимов багато разів був на межі звільнення, але залишався на посаді.

"Я можу констатувати, що серед російського генералітету станом на зараз як мінімум ми не бачимо його заміни. Він один з небагатьох може змусити інших генералів працювати. В цьому, на мій погляд, і є його сила і незамінність", - додав він.

Герасимов був за крок до звільнення

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляло, що у ФСБ закликають диктатора Володимира Путіна звільнити міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Проте, за даними видання, зараз "немає жодних ознак", що Кремль має намір проводити кадрові перестановки. Водночас політичне керівництво розправляється з тими, хто активно критикує Шойгу та Герасимова.

Представник ГУР у коментарі РБК-Україна підтверджував, що верхівка ФСБ справді вимагала звільнення Герасимова і Шойгу.