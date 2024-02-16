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Буданов: дрони не принесли вирішальної переваги жодній зі сторін, і цього не станеться

Фото: Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Безпілотники активно використовують, як Україною, так й Росією вже не перший рік. Втім, вони не принесуть вирішальної переваги жодній зі сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирила Буданова в інтерв’ю французькому виданню Liberation.

"Безпілотники використовуються на повну потужність обома сторонами вже не перший рік. Але поки що безпілотники не принесли вирішальної переваги жодній зі сторін, і цього не станеться. І чому ж? Тому що, як і в середньовіччі, поки людина не піде пішки, щоб встановити прапор у ворожий окоп, можна запустити над ним мільйон дронів, і ніхто не забере його назад", - пояснив Буданов. 

Дрони для України 

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

 

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