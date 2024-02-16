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Буданов: дроны не принесли решающего преимущества ни одной из сторон, и этого не произойдет

Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Беспилотники активно используют, как Украиной, так и Россией уже не первый год. Впрочем, они не принесут решающего преимущества ни одной из сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в интервью французскому изданию Liberation.

"Беспилотники используются на полную мощность обеими сторонами уже не первый год. Но пока что беспилотники не принесли решающего преимущества ни одной из сторон, и этого не произойдет. И почему же? Потому что, как и в средневековье, пока человек не пойдет пешком, чтобы установить флаг во вражеский окоп, можно запустить над ним миллион дронов, и никто не заберет его обратно", - пояснил Буданов.

Дроны для Украины

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

 

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