Буданов: дроны не принесли решающего преимущества ни одной из сторон, и этого не произойдет

"Беспилотники используются на полную мощность обеими сторонами уже не первый год. Но пока что беспилотники не принесли решающего преимущества ни одной из сторон, и этого не произойдет. И почему же? Потому что, как и в средневековье, пока человек не пойдет пешком, чтобы установить флаг во вражеский окоп, можно запустить над ним миллион дронов, и никто не заберет его обратно", - пояснил Буданов.

Дроны для Украины

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.