Буданов допустив, що після війни в Україні РФ нападе на країни Балтії

Зокрема, під час бесіди журналістка нагадала, що на початку осені 2025 року були неодноразові фіксації втручання РФ в повітряний простір країн НАТО. Мова йде про дрони, які з'являлися у різних країнах Європи біля аеропортів та інших об'єктів.

Продовжуючи цю тему вона спитала, чи тривають ці провокації та яка їхня мета. У відповідь Буданов сказав, що ці провокації системні та є елементом спеціальної інформаційної компанії з тиску та розхитуванні ситуації. Окрім того, це перевірка готовності реагувати на військові загрози.

На питання щодо можливих нових вторгнень РФ, Буданов зазначив, що це буде вирішуватись в останній момент, а першими під удар можуть потрапити країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія).

"Подивіться на мапу світу й ви знайдете відповідь. Перш за все, країни Балтії. Так географічно склалося", - заявив глава ГУР.

Також він сказав, що Росія вже формує стратегічний резерв, однак на два фронти РФ воювати не може.

"Росія формує стратегічний резерв, він створюється. Просто, поки йде війна тут - це все динамічний процес і оперативний резерв постійно задіюється. Стратегічно він формується, але ще він не набув тих спроможностей, про які росіяни мріють. Але ще раз вам кажу: допоки іде широкомасштабна війна тут - ні. На два фронти воювати - ще Друга світова показала, що це катастрофа", - резюмував керівник розвідки.