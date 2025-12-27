Буданов допустил, что после войны в Украине РФ нападет на страны Балтии

В частности, во время беседы журналистка напомнила, что в начале осени 2025 года были неоднократные фиксации вмешательства РФ в воздушное пространство стран НАТО. Речь идет о дронах, которые появлялись в разных странах Европы возле аэропортов и других объектов.

Продолжая эту тему она спросила, продолжаются ли эти провокации и какова их цель. В ответ Буданов сказал, что эти провокации системные и являются элементом специальной информационной компании по давлению и расшатывании ситуации. Кроме того, это проверка готовности реагировать на военные угрозы.

На вопрос о возможных новых вторжений РФ, Буданов отметил, что это будет решаться в последний момент, а первыми под удар могут попасть страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония).

"Посмотрите на карту мира и вы найдете ответ. Прежде всего, страны Балтии. Так географически сложилось", - заявил глава ГУР.

Также он сказал, что Россия уже формирует стратегический резерв, однако на два фронта РФ воевать не может.

"Россия формирует стратегический резерв, он создается. Просто, пока идет война здесь - это все динамичный процесс и оперативный резерв постоянно задействуется. Стратегически он формируется, но еще он не приобрел тех возможностей, о которых россияне мечтают. Но еще раз вам говорю: пока идет широкомасштабная война здесь - нет. На два фронта воевать - еще Вторая мировая показала, что это катастрофа", - резюмировал руководитель разведки.