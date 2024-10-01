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Буданов доповів Зеленському про наміри росіян до кінця року

Фото: Буданов доповів Зеленському про наміри росіян до кінця року (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 жовтня, заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Зокрема, йшлося про наміри російських військ до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них", - написав Зеленський.

Деталей розмови з Будановим президент не розкрив.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський також заслухав доповідь військового командування України. Вона стосувалась ситуації на фронті.

На доповіді були присутні міністр оборони Рустем Умєров, головком Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

Було обговорено поточну ситуацію на фронті в Україні, а також підготовку до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 12 жовтня під головуванням президента США Джо Байдена.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ЗеленськийКирило БудановГУРВійна в Україні