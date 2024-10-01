Буданов доповів Зеленському про наміри росіян до кінця року

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський також заслухав доповідь військового командування України. Вона стосувалась ситуації на фронті.

На доповіді були присутні міністр оборони Рустем Умєров, головком Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

Було обговорено поточну ситуацію на фронті в Україні, а також підготовку до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 12 жовтня під головуванням президента США Джо Байдена.

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