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Буданов доложил Зеленскому о намерениях россиян до конца года

Фото: Буданов доложил Зеленскому о намерениях россиян до конца года (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Мінобороны Кирилла Буданова. В частности, речь шла о намерениях российских войск до конца 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Доклад начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Все, что видит военная разведка по поводу намерений российских войск до конца текущего года, и наш ответ на них", - написал Зеленский.

Деталей разговора с Будановым президент не раскрыл.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский также заслушал доклад военного командования Украины. Он касался ситуации на фронте.

На докладе присутствовали министр обороны Рустем Умеров, главка Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

Была обсуждена текущая ситуация на фронте в Украине, а также подготовка к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится 12 октября под председательством президента США Джо Байдена.

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