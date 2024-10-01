Буданов доложил Зеленскому о намерениях россиян до конца года

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский также заслушал доклад военного командования Украины. Он касался ситуации на фронте.

На докладе присутствовали министр обороны Рустем Умеров, главка Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

Была обсуждена текущая ситуация на фронте в Украине, а также подготовка к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится 12 октября под председательством президента США Джо Байдена.

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