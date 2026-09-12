Буданов: Давайте вірити в Америку, нам точно потрібна її допомога

Американська підтримка важлива, але також Україні необхідно зберігати внутрішню єдність і покладатися на власні сили.

"Давайте всі будемо вірити в Америку. Нам точно її допомога потрібна. І те, що ситуація трошки змінилася щодо України, все так і є. Сподіваюсь, змінилось на краще. Як мінімум, хочеться в це вірити", - сказав Буданов.

Водночас керівник ОП закликав не забувати й про внутрішні процеси в Україні, а також санкційний тиск на Росію.

"За нас ніхто нічого робити не буде. Постійна підтримка України, утримання єдності, у поєднанні і з санкційним тиском... І про це теж треба не забувати говорити, бо 21 пакет санкцій вже ввели (в ЄС - ред.). Це все чудово, але ж оскільки йдуть нові й нові (пакети - ред.), це означає, що, м'яко кажучи, не допрацьована ще ця робота", - зауважив він.

За словами Буданова, потрібно визначити, чи насправді партнери хочуть санкціями підштовхнути Росію до якихось рішень, чи це просто "якийсь процес".

"Я хочу вірити, що все ж таки це механізм, а не тільки процес. Тож давайте ще раз скажу: вірити в Америку, вірити в Європу і вірити, головне, в Україну. Разом ми сила. Якщо ми єдині, ну ніхто нічого не зробить. Якщо будемо "Лебідь, Рак і Щука", ну, вибачте, результат буде відповідний", - резюмував керівник ОП.