Буданов: Давайте верить в Америку, нам точно нужна ее помощь
Американская поддержка важна, но также Украине необходимо сохранять внутреннее единство и полагаться на свои силы.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.
"Давайте все будем верить в Америку. Нам точно ее помощь нужна. И то, что ситуация немного изменилась в отношении Украины, все так и есть. Надеюсь, изменилось к лучшему. Как минимум, хочется в это верить", - сказал Буданов.
В то же время руководитель ОП призвал не забывать и о внутренних процессах в Украине, а также о санкционном давлении на Россию.
"За нас никто ничего делать не будет. Постоянная поддержка Украины, удержание единства, в сочетании и с санкционным давлением... И об этом тоже нужно не забывать говорить, потому что 21 пакет санкций уже ввели (в ЕС - ред.). Это все прекрасно, но ведь идут новые и новые (пакеты - ред.), это значит, что, мягко говоря, недоработана еще эта работа", - отметил он.
По словам Буданова, нужно определить, действительно ли партнеры хотят санкциями подтолкнуть Россию к каким-то решениям, или это просто "какой-то процесс".
"Я хочу верить, что все же это механизм, а не только процесс. Так что давайте еще раз скажу: верить в Америку, верить в Европу и верить, главное, в Украину. Вместе мы сила. Если мы едины, ну никто ничего не сделает. Если будем "Лебедь, Рак и Щука", ну, извините, результат будет соответствующий", - резюмировал руководитель ОП.
Санкции США против России
Напомним, Украина рассчитывает на принятие в США "адских санкций" против России. Санкционный пакет разработал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм, который был близок к президенту США Дональду Трампу.
Сейчас документ находится на рассмотрении Конгресса США, и этот процесс затянулся. Недавно президент Украины Владимир Зеленский эмоционально призвал американских законодателей ускорить принятие санкционного пакета.