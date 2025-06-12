Буданов анонсував наступний етап обміну полоненими найближчим часом

Обмін полоненими

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, Україна та РФ провели черговий етап обміну військовополоненими в рамках домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин. Сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.

Серед повернутих додому військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки. Усі визволені оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

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