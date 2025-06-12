Буданов анонсировал следующий этап обмена пленными в ближайшее время

Обмен пленными

Напомним, сегодня, 12 июня, Украина и РФ провели очередной этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле во время второго раунда переговоров. Стороны вернули домой группы раненых и тяжелораненых бойцов.

Среди возвращенных домой военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести.

Всего домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

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