Буданов анонсував допомогу від Італії для відновлення української енергетики

В Україну незабаром надійде допомога від Італії для відновлення енергетики, яка постраждала від численних масованих ударів російського режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Офісу президента України Кирила Буданова.
За словами Буданова, до України з Італії надійде партія опалювального обладнання. Вона призначена для найбільш постраждалих від російського терору регіонів.
"Це реалізація домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та головою ради міністрів Італії Джорджею Мелоні", - зазаначив він.
В межах першого етапу Україна отримає 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт - обладнання, яке вкрай необхідне на тлі постійних терактів РФ проти інфраструктури.
Другий етап розрахований на наступні шість місяців. Україна протягом другого етапу отримає 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт, а передавати їх будуть в регіоні, які зараз найсильніше страждають від російських обстрілів.
"Вдячний Італії за допомогу та усім нашим партнерам за солідарність та конкретні кроки для захисту українців", - додав Буданов.
Нагадаємо, що 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.
З осені 2025 року РФ відновила атаки на енергетичну інфраструктуру України, через що багато міст стикаються з блекаутами. Зокрема, 9 і 13 січня комбіновані удари РФ вразили Київ, в результаті чого досі тривають аварійні відключення електроенергії без чітких графіків.
Вдень 17 січня Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. Під час наради він заслухав доповіді щодо ліквідації наслідків російських ударів та рішень, спрямованих на підвищення стійкості міст і громад.