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Будь-яку мирну угоду України та РФ буде "важко перетравити", - глава МЗС Туреччини

П'ятниця 04 квітня 2025 17:51
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Будь-яку мирну угоду України та РФ буде "важко перетравити", - глава МЗС Туреччини Фото: Хакан Фідан, голова МЗС Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Будь-який варіант мирної угоди між Україною і Росією буде складно прийняти. Але це краще за продовження війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Він зазначив, що Туреччина підтримує ініціативу США щодо повного припинення вогню між Україною і Росією. Але сторони все ще "трохи далекі" від будь-якої угоди.

"Переварити будь-яку пропозицію буде вкрай складно. Але якщо ми подивимося на інший варіант, який несе більше смерті і руйнувань, я думаю, що будь-які умови, які ми висунемо, будуть більш розумними", - вважає Фідан.

Міністр також звернув увагу, що Європа не може забезпечити гарантії безпеки для України без допомоги США. Але таке стримування необхідне, оскільки це допоможе не допустити нової війни.

"Зараз докладаються величезні зусилля, щоб змусити американську сторону знову взяти участь у підтримці безпеки України", - уточнив він.

Поступки України та Росії

Нагадаємо, кілька тижнів тому державний секретар США Марко Рубіо наголошував, що переговори України та Росії є неможливими без поступок з обох сторін.

При цьому глава Пентагону Піт Хегсет зазначав, що мир між Україною і Росією буде "свого роду демаркацією", на яку не хоче йти жодна зі сторін.

Важливо зазначити, що Україна вже позначила свої "червоні лінії" в мирному процесі. За словами президента України Володимира Зеленського, він не погоджуватиметься на скорочення чисельності армії. Також він не визнає тимчасово окуповані території російськими.

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