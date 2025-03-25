Будь-яке припинення вогню відповідає стратегії України: пояснення Зеленського

"Я вважаю, що які б рішення щодо припинення вогню не були, навіть часткові, вони знаходяться в нашій стратегії. Ми цим показуємо, що ми хочемо закінчення війни. Ми цього хочемо і йдемо до цього. Тому коли вони починають викручувати, що не повне припинення, а часткове, все одно це програш для того, хто хоче продовжувати війну, він буде зривати будь-які домовленості щодо припинення вогню", - наголосив глава держави.

Він додав, що Україна згодна на припинення вогню в небі, на морі та на зупинку ударів по енергетиці. У цьому полягає стратегія країни.

За словами Зеленського, щойно Україна домовилася про припинення вогню - роботу зроблено. Далі вже будуть питання до тих сторін, які займаються моніторингом. Зокрема, йдеться про США.

При цьому президент запевнив, що якщо росіяни порушать припинення вогню, то Україна проситиме у США запровадити санкції проти РФ і передати українським воїнам додаткову зброю.