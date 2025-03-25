Любое прекращение огня соответствует стратегии Украины: объяснение Зеленского

"Я считаю, что какие бы решения по прекращению огня ни были, даже частичные, они находятся в нашей стратегии. Мы этим показываем, что мы хотим окончания войны. Мы этого хотим и идем к этому. Поэтому когда они начинают выкручивать, что не полное прекращение, а частичное, все равно это проигрыш для того, кто хочет продолжать войну, он будет срывать любые договоренности о прекращении огня", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина согласна на прекращение огня в небе, на море и на остановку ударов по энергетике. В этом состоит стратегия страны.

По словам Зеленского, как только Украина договорилась о прекращении огня - работа сделана. Дальше уже будут вопросы к тем сторонам, которые занимаются мониторингом. В частности, речь о США.

При этом президент заверил, что если россияне нарушат прекращение огня, то Украина будет просить у США ввести санкции против РФ и передать украинским воинам дополнительное оружие.