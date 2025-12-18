Будь-яка війна закінчується перемовинами. Україні треба сильна позиція, - Зеленський

Будь-яка війна закінчується перемовинами, однак Україна має підійти до них у сильній позиції.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів у відповідь на питання журналістів.

За його словами, Україні важливо, щоб завершення війни відбулося якомога раніше, але для цього держава повинна бути в сильній позиції.

Президент підкреслив, що Росія має чітко усвідомлювати цю силу.

"Це не тільки наша внутрішня сильна моральна позиція, це Росія повинна бачити, що, наприклад, рішення про "reparation loans" точно 26-27 рік Україна забезпечена грошима. Це сигнал Росії, що Україна не впаде просто через дефіцит фінансування і зброї, і соціальну допомогу. Тому такі речі важливі", - сказав президент.

Окремо Зеленський зупинився на питанні економічного тиску на Росію. За його словами, санкційна політика має бути жорсткішою, зокрема у сфері енергетики.

"Друге - це експорт. Ну, треба не тільки говорити про санкційну політику щодо енергетики, а треба максимально прикручувати енергетичні гайки "руським". Інакше не працює. Потрібно висушувати та зменшувати економіку Росії через заборону санкційну, щоб вони не витрачали гроші на війну", - заявив він.

Президент наголосив, що поєднання стабільного фінансування України та скорочення фінансових можливостей Росії є ключовим фактором для переходу Москви до дипломатії.

"Якщо Україна матиме стабільне фінансування, а Росія матиме зменшення фінансування, безумовно, я не порівнюю, це різні суми, але не тим не менш, то для Росії безумовно це сигнал, щоб вона переходила до дипломатичного тренду", - підсумував Зеленський.