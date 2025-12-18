ua en ru
Любая война заканчивается переговорами. Украине нужна сильная позиция, - Зеленский

Четверг 18 декабря 2025 11:11
UA EN RU
Любая война заканчивается переговорами. Украине нужна сильная позиция, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Любая война заканчивается переговорами, однако Украина должна подойти к ним в сильной позиции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ответ на вопрос журналистов.

По его словам, Украине важно, чтобы завершение войны произошло как можно раньше, но для этого государство должно быть в сильной позиции.

Президент подчеркнул, что Россия должна четко осознавать эту силу.

"Это не только наша внутренняя сильная моральная позиция, это Россия должна видеть, что, например, решение о "reparation loans" точно 26-27 год Украина обеспечена деньгами. Это сигнал России, что Украина не упадет просто из-за дефицита финансирования и оружия, и социальной помощи. Поэтому такие вещи важны", - сказал президент.

Отдельно Зеленский остановился на вопросе экономического давления на Россию. По его словам, санкционная политика должна быть жестче, в частности в сфере энергетики.

"Второе - это экспорт. Ну, надо не только говорить о санкционной политике в отношении энергетики, а надо максимально прикручивать энергетические гайки "русским". Иначе не работает. Нужно высушивать и уменьшать экономику России через запрет санкционный, чтобы они не тратили деньги на войну", - заявил он.

Президент подчеркнул, что сочетание стабильного финансирования Украины и сокращение финансовых возможностей России является ключевым фактором для перехода Москвы к дипломатии.

"Если Украина будет иметь стабильное финансирование, а Россия будет иметь уменьшение финансирования, безусловно, я не сравниваю, это разные суммы, но не тем не менее, то для России безусловно это сигнал, чтобы она переходила к дипломатическому тренду", - подытожил Зеленский.

Напомним, недавно аналитики ISW в интервью РБК-Украина заявили, что Россия последовательно сигнализирует, что не согласится на мирное соглашение, которое не предусматривает полной капитуляции Украины или реализации максималистских территориальных требований Москвы.

