В Бучі викрили колаборанта, який вступив до добробату: в СБУ розкрили подробиці

"СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав рашистам під час окупації, а потім хотів "замаскувати" свої злочини, вступивши в добробат", - пише пресслужба СБУ.

Під час окупації міста зрадник брав участь у каральних рейдах росіян й допомагав їм фізично знищувати учасників руху спротиву

"Він з власної ініціативи запропонував свою допомогу Росії, після чого йому видали зброю, військову форму російського зразка та «інструкції» щодо подальших дій проти українських захисників", - додає пресслужба.

Під час одного з каральних рейдів, зрадник разом з росіянами увірвався до будинку свого знайомого, де проводив обшук та намагався виявити бійців ТрО.

Колаборант розраховував увійти до складу окупаційної адміністрації у разі захоплення Київської області. Однак після звільнення міста від росіян, зрадник залишився у Бучі та вступив до лав добробату.



"У подальшому він планував відновити свої зв’язки з окупантами для передачі їм розвідданих. Проте СБУ своєчасно викрила зрадника. Йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності", - відзначає СБУ.