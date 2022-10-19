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В Бучі викрили колаборанта, який вступив до добробату: в СБУ розкрили подробиці

Фото: в Бучі викрили колаборанта, який вступив до добробату (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Бучі СБУ викрила колаборанта, який після деокупації міста вступив до добробату, аби й надалі допомагати ворогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав рашистам під час окупації, а потім хотів "замаскувати" свої злочини, вступивши в добробат", - пише пресслужба СБУ.

Під час окупації міста зрадник брав участь у каральних рейдах росіян й допомагав їм фізично знищувати учасників руху спротиву

"Він з власної ініціативи запропонував свою допомогу Росії, після чого йому видали зброю, військову форму російського зразка та «інструкції» щодо подальших дій проти українських захисників", - додає пресслужба.

Під час одного з каральних рейдів, зрадник разом з росіянами увірвався до будинку свого знайомого, де проводив обшук та намагався виявити бійців ТрО.

Колаборант розраховував увійти до складу окупаційної адміністрації у разі захоплення Київської області. Однак після звільнення міста від росіян, зрадник залишився у Бучі та вступив до лав добробату.

"У подальшому він планував відновити свої зв’язки з окупантами для передачі їм розвідданих. Проте СБУ своєчасно викрила зрадника. Йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності", - відзначає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Харківській області було затримано російських диверсантів, які катували АТОвців і "зачищали" місцевих.

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Буча