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В Буче разоблачили вступившего в добробат коллаборанта: в СБУ раскрыли подробности

Фото: в Буче разоблачили вступившего в добробат коллаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Буче СБУ разоблачила коллаборанта, который после деоккупации города вступил в добробат, чтобы и дальше помогать врагу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"СБУ задержала жителя Бучи, который помогал рашистам во время оккупации, а затем хотел "замаскировать" свои преступления, вступив в добробат", - пишет пресс-служба СБУ.

Во время оккупации города предатель участвовал в карательных рейдах россиян и помогал им физически уничтожать участников сопротивления.

"Он по собственной инициативе предложил свою помощь России, после чего ему выдали оружие, военную форму российского образца и инструкции по дальнейшим действиям против украинских защитников", - добавляет пресс-служба.

Во время одного из карательных рейдов предатель вместе с россиянами ворвался в дом своего знакомого, где проводил обыск и пытался обнаружить бойцов ТрО.

Коллаборант рассчитывал войти в состав оккупационной администрации в случае захвата Киевской области. Однако после освобождения города от россиян, предатель остался в Буче и вступил в ряды добробата.

"В дальнейшем он планировал восстановить свои связи с оккупантами для передачи им разведданных. Однако СБУ своевременно разоблачила предателя. Ему поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности", - отмечает СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Харьковской области были задержаны российские диверсанты, которые пытали АТОвцев и "зачищали" местных.

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