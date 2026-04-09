У Бучі працівників ТЦК відправили на фронт? В обласному військкоматі заявили про фейк

Як заявили в обласному ТЦК, "Telegram-канали, які спеціалізуються на хайпових новинах про спротив мобілізації, поширили цинічну неправду" про те, що після корупційного скандалу всіх військовослужбовців Бучанського РТЦК та СП нібито відправили на фронт.

"Мовляв про це заявив заступник начальника Бучанського РТЦК та СП Андрій Євтушенко. Як повідомили в Бучанському РТЦК та СП ця інформація є брутальним фейком", - йдеться у дописі.

У Київському ТЦК зазначили, що насправді йдеться про інцидент дворічної давнини, про який Андрій Євтушенко повідомляв на засіданні ТСК народному депутату Олексію Гончаренку.

"Буча з перших днів війни є символом опору збройній агресії Росії проти України, тож не випадково вона є під прицілом інформаційних атак ворога", - наголосили у ТЦК.

Водночас там додали, що переважна більшість військових Бучанського РТЦК та СП мають бойовий досвід і були переведені з бойових бригад після важких поранень і контузій. Наразі вони виконують важливу функцію з комплектування Збройних сил України.