В Буче работников ТЦК отправили на фронт? В областном военкомате заявили о фейке

Как заявили в областном ТЦК, "Telegram-каналы, специализирующиеся на хайповых новостях о сопротивлении мобилизации, распространили циничную ложь" о том, что после коррупционного скандала всех военнослужащих Бучанского РТЦК и СП якобы отправили на фронт.

"Мол об этом заявил заместитель начальника Бучанского РТЦК и СП Андрей Евтушенко. Как сообщили в Бучанском РТЦК и СП эта информация является грубым фейком", - говорится в сообщении.

В Киевском ТЦК отметили, что на самом деле речь идет об инциденте двухлетней давности, о котором Андрей Евтушенко сообщал на заседании ВСК народному депутату Алексею Гончаренко.

"Буча с первых дней войны является символом сопротивления вооруженной агрессии России против Украины, поэтому не случайно она находится под прицелом информационных атак врага", - отметили в ТЦК.

В то же время там добавили, что подавляющее большинство военных Бучанского РТЦК и СП имеют боевой опыт и были переведены из боевых бригад после тяжелых ранений и контузий. Сейчас они выполняют важную функцию по комплектованию Вооруженных сил Украины.