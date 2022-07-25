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В Буче сносят дома, пострадавшие от оккупантов (видео)

Фото: В Буче сносят дома (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: РБК-Украина

В городе Буча, что в Киевской области, сносят многоквартирные дома, которые пострадали от российских оккупантов. Жить в этих зданиях уже невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Telegram главы Киевской ОВА Алексей Кулебы.

Глава области опубликовал видео и фото, на которых видно, как сносят недавно построенный жилой дом комплекса "Новая Буча".

"Экспертная комиссия признала здание непригодным для эксплуатации. Поэтому здесь уже демонтировали две секции. Продолжается уборка территорий от строительного мусора", - отметил Кулеба.

Жильцам уже предложили временное жилье. В будущем они смогут переселиться в новые квартиры.

Глава ОВА также добавил, что сейчас в области продолжаются как оперативные, так и капитальные ремонты жилой и критической инфраструктуры.

Напомним, ВСУ освободили Бучу от оккупантов в конце марта. То, что творилось в городе, поразило весь мир.

Мы ранее писали о том, что жительница Бучи стала свидетельницей убийства мирных украинцев российскими солдатами.

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