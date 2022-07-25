У Бучі зносять будинки, постраждалі від окупантів (відео)

Очільник області оприлюднив відео та фото, на яких видно, як зносять нещодавно збудований житловий будинок комплексу "Нова Буча".

"Експертна комісія визнала будівлю непридатною для експлуатації. Тому тут вже демонтували дві секції. Триває прибирання територій від будівельного сміття", - зазначив Кулеба.

Мешканцям вже запропонували тимчасове житло. У майбутньому вони зможуть переселитись у нові квартири.



Глава ОВА також додав, що нині в області тривають як оперативні, так і капітальні ремонти житлової та критичної інфраструктури.