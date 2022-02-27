В Буче снаряд попал в многоэтажку. Пожар не смогли полностью потушить из-за обстрелов

"В Киевской области 27 февраля в 08:20 в г. Буча по ул. Вокзальная 101 произошло попадание снаряда в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 ед. техники. Подразделения ГСЧС покинули место происшествия в связи с обстрелами", - говорится в сообщении.