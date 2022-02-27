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На Сумы движется большая колонна вражеской техники, - ОГА

Новина українською →
Сумы, Воскресенье 27 февраля 2022 09:33
На Сумы движется большая колонна вражеской техники, - ОГА Фото: в пригороде Сум заметили российскую колонну (facebook.com/mod.mil.rus
Автор: Наталья Юрченко

Большую колонну российской бронетехники заметили в пригороде Сум. Местных жителей призвали не покидать свои дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА.

"Со стороны Химпрома на город сунет большая колонна вражеской техники Гражданские! Будьте в безопасном месте, не выходите без нужды на улицу и держитесь подальше от окон!" - говорится в сообщении.

Напомним, в Сумах в результате обстрела из артиллерии погиб мирный житель, женщина получила ранения и была госпитализирована.

Как сообщали ранее, украинские военные дают отпор российским войскам и не дают выйти врагу на рубежи Луганской и Донецкой областей. Продолжаются бои на подступах к Старобельску.

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