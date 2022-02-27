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У Бучі снаряд влучив у багатоповерхівку. Пожежу не змогли повністю загасити через обстріли

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Буча, Неділя 27 лютого 2022 09:47
У Бучі снаряд влучив у багатоповерхівку. Пожежу не змогли повністю загасити через обстріли Фото: Російський снаряд влучив у будинок у Бучі (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Російський снаряд влучив у житловий дев'ятиповерховий будинок у місті Буча Київської області. Пожежу локалізували, але не загасили повністю через невтихаючі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"У Київській області 27 лютого о 08:20 в м.Буча по вул. Вокзальна 101 сталося попадання снаряда в дев'ятиповерховий житловий будинок з подальшим загорянням. Пожежу локалізовано. Попередньо жертв і постраждалих немає. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 од.техніки. Підрозділи ДСНС покинули місце події у зв'язку з обстрілами", - йдеться в повідомленні.

У Бучі снаряд влучив у багатоповерхівку. Пожежу не змогли повністю загасити через обстріли

Раніше стало відомо, що у Бучу вторглася військова техніка Росії. Окупанти розстрілюють житлові будинки за допомогою зброї.

Також жителів Сум попередили про колону ворожої техніки, яку помітили в передмісті.

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