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В Буче оккупанты убили однофамильца российского оппозиционера Навального, - Bild

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Буча, Воскресенье 17 апреля 2022 14:04
В Буче оккупанты убили однофамильца российского оппозиционера Навального, - Bild Фото: в Буче был убит однофамилец российского оппозиционера Алексея Навального (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Буче Киевской области российские оккупанты убили однофамильца российского оппозиционера Алексея Навального - 60-летнего Илью Ивановича Навального. Свидетелями казни стали местные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Журналисты издания пообщались с местными жителями, которые были свидетелями убийства Ильи Навального. По их мнению, оккупанты убили мужчина из-за его фамилии.

Местная жительница по имени Мария рассказала журналистам, что Илью Навального оккупанты застрелили 12 марта. "Мы вошли в наш многоквартирный дом, и встретили Илью, который спускался по лестнице", - сказала она.

По ее словам, она предупредила мужчину, чтобы он не выходил на улицу. Однако он не послушал ее и вышел во двор дома. "Потом я слышала выстрелы снова и снова", - добавляет женщина.

После того как стрельба прекратилась, Мария вышла на улицу. Она увидела тело Ильи Навального. Его убили выстрелом в голову, а рядом лежал паспорт мужчины.

Как уточняют журналисты, убитый Илья Навальный был родом из украинской деревни Залесье, расположенной недалеко от Чернобыля. В этом же селе проживал и отец Алексея Навального. Кроме того, у мужчин совпадает отчество - Иванович.

Неясно, были ли Илья Навальный родственником российского оппозиционера. В интервью Esquire в 2020 Алексей Навальный упоминал, что его отец родом из-под Чернобыля, и в детстве он каждое лето проводил у бабушки в деревне Залесье.

Напомним, Алексей Навальный находится в тюрьме с января 2021 года, когда вернулся в Россию после лечения в Германии от отравления химическим веществом "Новичок". В марте текущего года российский суд приговорил оппозиционера еще к девяти годам колонии строго режима.

Отметим, после освобождения Бучи от российских оккупантов в городе обнаружили более 400 тел мирных жителей - почти у 90% выявили следы пулевых отверстий.

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