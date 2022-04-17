В Буче оккупанты убили однофамильца российского оппозиционера Навального, - Bild
В Буче Киевской области российские оккупанты убили однофамильца российского оппозиционера Алексея Навального - 60-летнего Илью Ивановича Навального. Свидетелями казни стали местные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Журналисты издания пообщались с местными жителями, которые были свидетелями убийства Ильи Навального. По их мнению, оккупанты убили мужчина из-за его фамилии.
Местная жительница по имени Мария рассказала журналистам, что Илью Навального оккупанты застрелили 12 марта. "Мы вошли в наш многоквартирный дом, и встретили Илью, который спускался по лестнице", - сказала она.
По ее словам, она предупредила мужчину, чтобы он не выходил на улицу. Однако он не послушал ее и вышел во двор дома. "Потом я слышала выстрелы снова и снова", - добавляет женщина.
После того как стрельба прекратилась, Мария вышла на улицу. Она увидела тело Ильи Навального. Его убили выстрелом в голову, а рядом лежал паспорт мужчины.
Как уточняют журналисты, убитый Илья Навальный был родом из украинской деревни Залесье, расположенной недалеко от Чернобыля. В этом же селе проживал и отец Алексея Навального. Кроме того, у мужчин совпадает отчество - Иванович.
Неясно, были ли Илья Навальный родственником российского оппозиционера. В интервью Esquire в 2020 Алексей Навальный упоминал, что его отец родом из-под Чернобыля, и в детстве он каждое лето проводил у бабушки в деревне Залесье.
Напомним, Алексей Навальный находится в тюрьме с января 2021 года, когда вернулся в Россию после лечения в Германии от отравления химическим веществом "Новичок". В марте текущего года российский суд приговорил оппозиционера еще к девяти годам колонии строго режима.
Отметим, после освобождения Бучи от российских оккупантов в городе обнаружили более 400 тел мирных жителей - почти у 90% выявили следы пулевых отверстий.
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