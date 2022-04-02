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В Буче Нацполиция начала зачистку города

Фото: Спецназовцы Нацполиции приступили к зачистке Бучи (npu.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Отряды спецназовцев Национальной полиции приступил к зачистке освобожденной накануне Бучи Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Нацполиции.

В Буче работают бойцы сводного полка спецназначения САФАРИ. В его состав вошли представители подразделений полиции особого назначения, бойцы КОРДа и Тор, а также специалисты взрывотехнической службы.

"Правоохранители проверяют каждый двор и укрытие, общаются с людьми и оказывают помощь местным жителям. Горожане, которым пришлось пережить ужасы оккупации, максимально способствуют правоохранителям", – говорится в сообщении.

Спецназовцы зачищают территорию города от диверсантов и коллаборантов, осматривают места военных преступлений армии РФ, изымают опасные предметы и не сдетонировавшие боеприпасы. Правоохранители прилагают все усилия, чтобы Буча стала безопасной и местные жители как можно скорее смогли вернуться домой.

К слову, мирные жители намеренно отравляют еду и напитки для российских войск.

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