У Бучі Нацполіція розпочала зачистку міста

Загони спецпризначенців Національної поліції взявся до зачистки звільненої напередодні Бучі Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Нацполіції.
У Бучі працюють бійці зведеного полку спецпризначення САФАРІ. До його складу ввійшли представники підрозділів поліції особливого призначення, бійці КОРДу і Тор, а також спеціалісти вибухотехнічної служби.
"Правоохоронці перевіряють кожен двір та укриття, спілкуються з людьми та надають допомогу місцевим жителям. Містяни, яким довелося пережити жахіття окупації, максимально сприяють правоохоронцям", – йдеться в повідомленні.
Спецпризначенці зачищають територію міста від диверсантів і колаборантів, оглядають місця воєнних злочинів армії РФ, вилучають небезпечні предмети та боєприпаси, що не здетонували. Правоохоронці докладають усіх зусиль, щоб Буча стала безпечною і місцеві мешканці якомога швидше змогли повернутися додому.
До слова, мирні мешканці навмисне отруюють їжу та напої для російських військ.
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