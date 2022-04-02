RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Бучі Нацполіція розпочала зачистку міста

Фото: Спецпризначенці Нацполіції розпочали зачистку Бучі (npu.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Загони спецпризначенців Національної поліції взявся до зачистки звільненої напередодні Бучі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Нацполіції.

У Бучі працюють бійці зведеного полку спецпризначення САФАРІ. До його складу ввійшли представники підрозділів поліції особливого призначення, бійці КОРДу і Тор, а також спеціалісти вибухотехнічної служби.

"Правоохоронці перевіряють кожен двір та укриття, спілкуються з людьми та надають допомогу місцевим жителям. Містяни, яким довелося пережити жахіття окупації, максимально сприяють правоохоронцям", – йдеться в повідомленні.

Спецпризначенці зачищають територію міста від диверсантів і колаборантів, оглядають місця воєнних злочинів армії РФ, вилучають небезпечні предмети та боєприпаси, що не здетонували. Правоохоронці докладають усіх зусиль, щоб Буча стала безпечною і місцеві мешканці якомога швидше змогли повернутися додому.

До слова, мирні мешканці навмисне отруюють їжу та напої для російських військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
полицияБучаКиївська областьВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України