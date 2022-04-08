В Буче начали эксгумацию жертв российских оккупантов. Устанавливают причины смерти каждого

"Каждое (тело -ред.) осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. Из тех, кого получили, в большинстве огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались лишь фрагменты. Часть погибших были с документами, остальных же придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК", - пишет Венедиктова.

Фото: в Буче начали эксгумацию жертв российских оккупантов (фото facebook.com/VenediktovaIryna)

После этого эксперты будут устанавливать причину смерти каждой жертвы. Сейчас уже есть свидетели того, как российские оккупанты совершали свои зверства и убивали гражданских, которые, например, выходили за лекарствами или же пищей, разговаривали на украинском языке и помогали волонтерам.

Фото: в Буче начали эксгумацию жертв российских оккупантов (фото facebook.com/VenediktovaIryna)

"Мы имеем уже 100 страниц данных военнослужащих РФ - оккупантов Бучи. Наша задача-максимум установить каждого, кто нажимал на крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилование как оружие", - добавляет Венедиктова.