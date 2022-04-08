В Бучі почали ексгумацію жертв російських окупантів. Встановлюють причини смерті кожного

"Кожне (тіло -ред.) оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. З тих, кого дістали, в більшості вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких лишились лише фрагменти. Частина загиблих були з документами, решту ж доведеться впізнавати родичам по одягу чи інших ознаках та ідентифікувати по ДНК", - пише Венедіктова.

Фото: в Бучі почали ексгумацію жертв російських окупанті (facebook.com/VenediktovaIryna)

Після цього експерти встановлюватимуть причину смерті кожної жертви. Наразі вже є свідки того, як російські окупанти вчиняли свої звірства та вбивали цивільних, які, наприклад, виходили за ліками або ж їжею, розмовляли українською мовою та допомагали волонтерам.

Фото: в Бучі почали ексгумацію жертв російських окупанті (facebook.com/VenediktovaIryna)

"Ми маємо вже 100 сторінок даних військовослужбовців РФ - окупантів Бучі. Наше завдання-максимум встановити кожного, хто натискав на гачок і віддавав накази масово вбивати українців, використовувати катування та зґвалтування як зброю", - додає Венедіктова.