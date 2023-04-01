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В Бучанському районі від дій Росії постраждали 89 дітей, - Зеленська

Фото: перша леді Олена Зеленська (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Бучі та Бучанському районі Київської області від російської агресії постраждали 89 дітей, 37 з них - загинули.

Про це заявила перша леді Олена Зеленська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Лише в Бучі та в Бучанському районі постраждали 89 дітей, із них загинули 37, майже половина, 52 зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості. Загалом, за офіційними даними, росіяни в Україні вбили 466 дітей. І це точно не всі наші жертви, тому що ми точно не знаємо, що відбувається на окупованих територіях", - сказала Зеленська.

Крім цього, вона нагадала, що до РФ було вивезено понад 19 тисяч дітей, з яких вдалося повернути тільки 327.

Нагадаємо, що прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав Росію повернути викрадених дітей до України.

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