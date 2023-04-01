В Бучанському районі від дій Росії постраждали 89 дітей, - Зеленська

В Бучі та Бучанському районі Київської області від російської агресії постраждали 89 дітей, 37 з них - загинули.

"Лише в Бучі та в Бучанському районі постраждали 89 дітей, із них загинули 37, майже половина, 52 зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості. Загалом, за офіційними даними, росіяни в Україні вбили 466 дітей. І це точно не всі наші жертви, тому що ми точно не знаємо, що відбувається на окупованих територіях", - сказала Зеленська.

Крім цього, вона нагадала, що до РФ було вивезено понад 19 тисяч дітей, з яких вдалося повернути тільки 327.