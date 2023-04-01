В Бучанском районе от действий России пострадали 89 детей, - Зеленская

В Буче и Бучанском районе Киевской области от российской агрессии пострадали 89 детей, 37 из них погибли.

"Только в Буче и в Бучанском районе пострадали 89 детей, из них погибли 37, почти половина, 52 получили повреждения разной степени тяжести. В общем, по официальным данным, россияне в Украине убили 466 детей. И это точно не все наши жертвы, потому что мы точно не знаем, что происходит на оккупированных территориях", – сказала Зеленская.

Кроме того, она напомнила, что в РФ было вывезено более 19 тысяч детей, из которых удалось вернуть только 327.