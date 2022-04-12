В Бучанском районе псевдостароста получил подозрение в коллаборационизме

Житель Киевской области получил подозрение за публичные призыві к сотрудничеству с вооруженными формированиями государства-агрессора и распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса генпрокурора.
При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры Киева житель области получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса. В условиях военного положения подозреваемый неоднократно передавал данные о расположении ВСУ и терробороны.
"По данным следствия, подозреваемый в условиях военного положения в конце февраля 2022 года принял предложение представителей Вооруженных сил РФ и был ими провозглашен старостой одного из населенных пунктов Бучанского района Киевской области. В дальнейшем он неоднократно публично призывал жителей села к сотрудничеству с Вооруженными силами страны-агрессора", – говорится в сообщении.
В данный момент псевдостароста содержится под стражей. Над уголовным производством работают следователи Нацполиции и СБУ.
К слову, российские оккупанты отпустили из плена старосту общины в Херсонской области.
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