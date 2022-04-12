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В Бучанском районе псевдостароста получил подозрение в коллаборационизме

Фото: Коллаборант уже под стражей (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Житель Киевской области получил подозрение за публичные призыві к сотрудничеству с вооруженными формированиями государства-агрессора и распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры Киева житель области получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса. В условиях военного положения подозреваемый неоднократно передавал данные о расположении ВСУ и терробороны.

"По данным следствия, подозреваемый в условиях военного положения в конце февраля 2022 года принял предложение представителей Вооруженных сил РФ и был ими провозглашен старостой одного из населенных пунктов Бучанского района Киевской области. В дальнейшем он неоднократно публично призывал жителей села к сотрудничеству с Вооруженными силами страны-агрессора", – говорится в сообщении.

В данный момент псевдостароста содержится под стражей. Над уголовным производством работают следователи Нацполиции и СБУ.

К слову, российские оккупанты отпустили из плена старосту общины в Херсонской области.

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