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У Бучанському районі псевдостароста отримав підозру за колабораціонізм

Фото: Колаборант уже під вартою (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Мешканець Київщини отримав підозру за публічні заклики до співпраці зі збройними формуваннями держави-агресора та поширенні інформації про розташування Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва мешканець області отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу. В умовах воєнного стану підозрюваний неодноразово передавав дані про розташування ЗСУ та тероборони.

"За даними слідства, підозрюваний в умовах воєнного стану наприкінці лютого 2022 року прийняв пропозицію представників Збройних сил РФ та ними був проголошений старостою одного з населених пунктів Бучанського району Київської області. У подальшому він неодноразово публічно закликав жителів села до співпраці зі Збройними силами держави-агресора", – йдеться в повідомленні.

Наразі псевдостароста утримується під вартою. Над кримінальним провадженням працюють слідчі Нацполіції та СБУ.

До слова, російські окупанти відпустили з полону старосту громади в Херсонській області.

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