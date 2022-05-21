Буча несколько изменила. Россия не будет выступать гарантом безопасности для Украины, - Зеленский

По словам Зеленского, сегодня Украина продолжает рассматривать круг гарантов безопасности среди стран, которым она доверяет.

"Мы с ними разрабатываем этот проект, его разработали. Что-то нравится, что-то не нравится. Мы как украинцы очень много хотим, они как европейцы очень скептичны. Где-то там посередине мы найдем ответ... Украине нужен международный договор", - заявил президент.

После зверств, которые Россия совершила в Буче она была исключена из договора.

"Сегодня дошло до того, что этот договор предусматривает круг стран-партнеров вокруг Украины без России, гаранты безопасности - без России. Буча некоторые вещи изменила", - отметил президент.